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Информация для учащихся второй смены школ Костанайской области

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Информацию о переводе школьников на дистанционный формат обучения распространяют отделы образования районов и городов Костанайской области.

В Аулиекольском районе вторая смена учащихся в 1-4 классах переводятся на дистанционный режим обучения.

Как сообщили в отделах образования Костаная и Рудного, вся вторая смена учится в штатном режиме.

Информация о районах продолжает поступать.

Напомним, в первую смену сегодня перевели на дистанционный формат обучения. 

 

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