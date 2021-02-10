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Информация для учащихся второй смены школ Рудного

Фото alau.kz

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Отдел образования Рудного распространил сообщение о переводе учащихся второй смены на дистанционный формат обучения. 

В Рудном учащиеся с 0 по 4 классы второй смены переводятся на дистанционное обучение.

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