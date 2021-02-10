Информация для учащихся второй смены школ Рудного

Отдел образования Рудного распространил сообщение о переводе учащихся второй смены на дистанционный формат обучения.

В Рудном учащиеся с 0 по 4 классы второй смены переводятся на дистанционное обучение.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.