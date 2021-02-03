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Информация для учащихся второй смены

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Городской отдел образования распространил информацию для учащихся школ второй смены.

3 февраля в Костанае и Рудном из-за гололёда учащиеся с 0 по 4 класс второй смены переводятся на дистанционное обучение.

 

 

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