Информация для учеников первой смены школ Костанайской области

Информацию для учеников школ Костанайской области предоставляют городские и районные отделы образования.

Жангельдинский район 1-4 классы 1-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -19.8 гр. ветер 5-8 м/с северо-северо-западный влажность воздуха 85%.

Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-4 классов в 1 школе (Убаганская Ш ) в онлайн формат обучения (-26). Остальные 19 в штатном режиме.

Карасуский район

Занятия для начальных классов перенесены на 11 часов в 2 школах.

Район Беимбета Майлина :Тобольская ОШ, Тобольская ОШ 1, Тобольская ОШ 2 — 26, 1-4 класс онлайн обучение, Приозерная ОСШ — 25, 1 — 4 класс онлайн обучение, Новоильиновская ОШ — 27, 1-9 кл онлайн обучение.

2 февраля 2023 года занятия в организациях образования Денисовского района для обучающихся КПП, 1- 7 классов, будут проводиться в on line режиме, в связи с погодными условиями (температура воздуха минус 25-27).

Материал дополняется.

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