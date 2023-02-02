Информация для учеников первой смены школ Костанайской области

Информацию для учеников школ Костанайской области предоставляют городские и районные отделы образования.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Жангельдинский район 1-4 классы 1-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -19.8 гр. ветер 5-8 м/с северо-северо-западный влажность воздуха 85%.
Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-4 классов в 1 школе (Убаганская Ш ) в онлайн формат обучения (-26). Остальные 19 в штатном режиме.
Карасуский район
Занятия для начальных классов перенесены на 11 часов в 2 школах.
Район Беимбета Майлина :Тобольская ОШ, Тобольская ОШ 1, Тобольская ОШ 2 — 26, 1-4 класс онлайн обучение, Приозерная ОСШ — 25, 1 — 4 класс онлайн обучение, Новоильиновская ОШ — 27, 1-9 кл онлайн обучение.
2 февраля 2023 года занятия в организациях образования Денисовского района для обучающихся КПП, 1- 7 классов, будут проводиться в on line режиме, в связи с погодными условиями (температура воздуха минус 25-27).
Материал дополняется.