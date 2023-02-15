Информация для учеников школ Костанайской области

Информация для учащихся школ Костанайской области.

Джангельдинский район учится в 1-й смене в штатном режиме. Температура воздуха -12.4 гр. ветер 1-2 м/с северо-северо-восточный влажность воздуха 82%.

Житикаринский район: температура -25,8. Занятия в КПП, 1-4кл переводятся на онлайн обучение.

Денисовский район отмена занятий кпп, 1-4 классы, t -26. Перевод на онлаин обучение.

Узункольский район. Занятия первой смены переведены для КПП-4 классов в 1 школе (Суворовская ОШ) в онлайн формат обучения (-26). Остальные 19 в штатном режиме.

Район Беимбета Майлина : Асенкритовская ОШ, Тобольская ОШ, Тобольская ОШ 1, Тобольская ОШ 2, Новоильиновская ОШ — 29, 1-11 кл онлайн обучение, Валерьяновска ОСШ, Апановская ОСШ, Кировская ОСШ, ОСШ С. Ергалиева,, Красносельская ОШ, ОШ им Б. Майлина, ОСШ им Е. Омарова, Приозерная ОСШ, Майская ОШ, Притобольская ОСШ — 27, 1-9 кл онлайн обучение, Нагорненская ОСШ, Максутовская НШ, юбилейная ош, Николаевская ОСШ, Евгеновская НШ, Щербиновская НШ, Набережная Ош — 25, 1 — 4 класс онлайн обучение.

Камыстинский район. Карабатырская общеобразовательная школа, занятия для 0-4 классов переведены на онлайн формат. Температура воздуха -26.

Карабалыкский район, отмена занятий 1 смены (-25- 27градусов морозов) 1-4 классы в Боскольской ООШ, Бурлинской ООШ, Рыбкинской НШ, Кособинской НШ, Примагнайской НШ, 1-9классы в Примагнайской ОСШ, 1-11классы в Михайловской ООШ.

Карасуский район

Начальные классы онлайн режим :

Караманская ОШ, Общеобразовательная имени Ы. Алтынсарина с гос. Языком, Карамырзинская ОШ, Карасуская ОШ, Степная НШ -26 с порывами ветра

С 1 по 9 классы онлайн режим

Ильичевская ОШ -27 с порывами ветра.

Материал дополняется.

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