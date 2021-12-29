ДОПОЛНЕНИЕ. Информация для школьников Костанайской области

Информацию распространяют отделы городов и районов области.
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-30 градусов. С 0-11 классы 1 смены школ г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.
Аулиеколь! — 26 градусов. Первая смена 1-5 классы переводятся на дистанционный режим обучения.
Узункольский район. 1 смена переведена на дистанционный формат обучения.
Житикара. КПП, 1-4 кл.первой смены переведены на дистанционный формат обучения.
Район Б. Майлина на дистанционное обучение переведены 21 школа с 1 по 11 кл. и Е. ОМАРОВА, Притобольская, Нагорненская школы с 1 по 4 классы.
В Рудном первая смена с 0-11 классы переведены на дистанционное обучение.
Наурзумский район КПП,1-4классы переведены на дистанционный формат.
Федоровский район. Занятия первой смены переводятся на дистанционный формат. Мороз — 30. Подвоз отменён
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области