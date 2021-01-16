Информация о новых случаях заражения COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
15 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 11 – г.Рудный, 8 – Костанайского района, 5 – Денисовского района, 4 — г.Житикары, по 3 случая среди жителей г.Лисаковск, района им. Майлина, по 2 случая среди жителей Алтынсаринского и Аулиекольского районов.
64 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 перед госпитализацией в стационар, 2 призывники прибывшие на военную службу.
Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 15 января 2021г зарегистрировано 8525 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7625.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области