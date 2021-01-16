Информация о новых случаях заражения COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

15 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 73 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 11 – г.Рудный, 8 – Костанайского района, 5 – Денисовского района, 4 — г.Житикары, по 3 случая среди жителей г.Лисаковск, района им. Майлина, по 2 случая среди жителей Алтынсаринского и Аулиекольского районов.

64 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 перед госпитализацией в стационар, 2 призывники прибывшие на военную службу.

Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 15 января 2021г зарегистрировано 8525 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7625.

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