Информация о перекрытии дорог в Костанае

Информацию о перекрытии улицы распространила пресс-служба акима Костаная.

В связи со строительно-монтажными работами перекрывается участок автомобильной дороги ул. Каирбекова в границах улиц Урожайная — Киевская.

Перекрывают участок 27 мая. Ориентировочно на три недели.

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная приносит извинения за причиненные неудобства

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