Информация о перекрытии трасс в Костанайской области

Информацию о перекрытии трасс распространила пресс-служба «Казавтожол».

По состоянию на 08.00 ч. 10 марта, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 4 автодорогах республиканского значения в 3 областях.

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 118 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

1. «Кызылорда-Павлодар» — гр.Улытауская обл.-п.Топар (для всех видов автотранспорта)

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

1. «Жезказган-Петропавловск» — гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов автотранспорта)

Область Улытау – 2 автодороги общей протяженностью 543 км. (временами дождь при минусовой температуре, гололед)

1. «Жезказган-Петропавловск» — с.Жезды-гр.Костанайской обл.

2. «Кызылорда-Павлодар» — г.Жезказган-гр.Карагандинской обл. (для всех видов автотранспорта) По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 744 км или 2,98 % от всей сети. На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 265 единиц техники и 285 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.