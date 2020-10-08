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Информация о перекрытии улиц в Костанае

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Информацию о временном перекрытии улиц сообщили в пресс-службе ГПК «Костанай-Су»

ГКП «Костанай-Су» сообщает о временном перекрытии перекрестка улиц Победы-Баймагамбетова в связи со строительно-монтажными работами по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова г.Костанай», в рамках реконструкции ул.Победы на период с 8 октября по 11 октября.

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