Информация о перекрытии улиц в Костанае

Информацию о временном перекрытии улиц сообщили в пресс-службе ГПК «Костанай-Су»

ГКП «Костанай-Су» сообщает о временном перекрытии перекрестка улиц Победы-Баймагамбетова в связи со строительно-монтажными работами по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по улице Победы в границах улиц Шаяхметова-Сьянова г.Костанай», в рамках реконструкции ул.Победы на период с 8 октября по 11 октября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.