Информация о перекрытии улиц в Костанае

Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.

В связи проведением среднего ремонта по ул. Рабочая в период с 14 по 15 июня т.г. будет перекрыт участок проезжей части для автотранспорта кроме автобусов маршрута №21, специального транспорта (скорая, пожарная, машины полиции) в границах ул. Фабричная — Бородина.

«Просим автолюбителей заранее планировать свои маршруты. Отдел ЖКХ приносит свои извинения за причиненные временные неудобства»,-говорится в сообщении.

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