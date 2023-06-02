Информация о перекрытии улицы в Костанае

Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.

С 3 июня текущего года будет открыт участок дороги проспекта Абая в границах от улицы Ворошилова до кольцевой развязки улиц В. Интернационалистов – Абая.

В связи с продолжением ремонтных работ проспекта Абая, с 3 по 18 июня будет перекрыт участок дороги в границах от кольцевой развязки улиц В. Интернационалистов – Абая до улицы М. Хакимжановой.

По техническим причинам сроки ремонта могут изменяться. Приносим извинения за временные неудобства!

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