Информация о перекрытии улицы в Костанае

Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.
С 3 июня текущего года будет открыт участок дороги проспекта Абая в границах от улицы Ворошилова до кольцевой развязки улиц В. Интернационалистов – Абая.
В связи с продолжением ремонтных работ проспекта Абая, с 3 по 18 июня будет перекрыт участок дороги в границах от кольцевой развязки улиц В. Интернационалистов – Абая до улицы М. Хакимжановой.
По техническим причинам сроки ремонта могут изменяться. Приносим извинения за временные неудобства!