Информация о перекрытии улиц в Костанае

ГКП «Костанай-Су» сообщает о временном перекрытии улицы Победы в границах улиц Шаяхметова-Козыбаева, в связи со строительно-монтажными работами в рамках реконструкции самотечного канализационного коллектора по улице Победы на период с 21 по 31 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Костанай-Су.

Также сообщается о временном перекрытии улицы В.Интернационалистов в границах улиц Маяковского-Гашека, в связи со строительно-монтажными работами в рамках реконструкции самотечного канализационного коллектора по ул.В.Интернационалистов, на период с 17 июля по 30 сентября.

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