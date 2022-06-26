Информация о перекрытии улицы в Костанае на две недели

Информацию о перекрытии дороги распространила пресс-служба акима Костаная.

В связи проведением среднего ремонта пр. Кобыланды батыра, участок автодороги в границах улиц Киевская — Орджоникидзе будет частично перекрыто с 26 июня т.г. сроком на 2 недели (работы будут производится поэтапно по полосам).

Просим автолюбителей заранее планировать свои маршруты.

Отдел ЖКХ приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

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