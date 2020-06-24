Информация о перекрытии улицы в Костанае сообщается на сайте акима Костаная.

В связи с началом строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ул. Каирбекова в границах от ул. Лермонтова до тепличного комбината в г. Костанай», с 24 июня по 31 июля 2020 года будет произведено перекрытие улицы Каирбекова в границах от улицы Киевская до ул. Текстильщиков.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

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