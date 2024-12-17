Информация от отдела образования Узунуольского района.

На дистанционное обучение переведены учащиеся с КПП -по 4 кл.- 3 школы (Пресногорьковская ОШ, Кировская ОСШ, Соколовская ОШ); с КПП — 8кл. — 3 школы (Убаганская ОШ, Узункольская ОШ №1 и школа имени К. Дөненбаевой); 2 школы занятия переведены на ДО полностью (Суворовская ОШ, Белоглинская ОСШ). Сильный ветер, метель. В остальных 10 школах занятия пройдут в штатном режиме.

Карасуский район, Станционная ОШ на дистанционное обучение переведены дети КПП -4 класс

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