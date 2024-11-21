Информация предоставлена отделом образования акимата Костаная и управлением образования области.

В связи с погодными условиями:гололёд 21 ноября 2024 г., занятия 1 смены в школах г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.

В связи с погодными условиями:гололёд 21 ноября 2024 г., занятия для 1-2 курсов 1 смены в колледжах г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.

Перевод на ДОТ 3-4 курсов 1 смены директор принимает решение сам.

Регионы ориентируются по своим погодным условиям!

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