Информация предоставлена отделом образования акимата Костаная и управлением образования области.
В связи с погодными условиями:гололёд 21 ноября 2024 г., занятия 1 смены в школах г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.
В связи с погодными условиями:гололёд 21 ноября 2024 г., занятия для 1-2 курсов 1 смены в колледжах г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.
Перевод на ДОТ 3-4 курсов 1 смены директор принимает решение сам.
Регионы ориентируются по своим погодным условиям!