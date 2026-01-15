В связи с неблагоприятными погодными условиями (низкая температура воздуха и усиление ветра) 15 января 2026 года учащиеся переводятся на дистанционный формат обучения в ряде населённых пунктов Костанайской области.

Город Костанай

При температуре воздуха до –30 °C и скорости ветра 5 м/с учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены школ города Костаная будут обучаться в дистанционном формате.

Карабалыкский район

При температуре воздуха –32 °C и скорости ветра 16 м/с учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены школ Карабалыкского района переводятся на дистанционное обучение.

Житикаринский район

При температуре воздуха –31 °C и скорости ветра 5 м/с учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены школ Житикаринского района будут обучаться дистанционно.

Город Лисаковск

При температуре воздуха –30 °C и скорости ветра 5 м/с учащиеся 1–11 классов первой смены школ города Лисаковска переводятся на дистанционный формат обучения.

Рудный

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 15.01.2026 года занятия в 1 смену для обучающихся 0-9 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальной информацией отделов образования и администраций школ.

