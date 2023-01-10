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Информация о переводе учащихся на дистанционку в Костанайской области.
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Ауа температурасы -33 гр. Қостанай қаласының 1 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 10.01.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады
Температура воздуха -33 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 10.01.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
В Сарыкольском ОО 10.01.2023г. с 0-11 классы переведены в формат онлайн обучение в связи с низкой температурой воздуха -33.
Карабалыкский район: 10.01.2023г температура воздуха -33 градусов, Учащиеся 0-11классов 1 смены переводятся на он-лайн формат обучения.
10 января 2023 года занятия в организациях образования Денисовского района для обучающихся КПП, 1-11 классов, будут проводиться в режиме on-line, в связи с погодными условиями ( температура воздуха минус 32).
В Жангельдинском районе -34 гр. 0-11 классы переведены в онлайн-формат обучения
Аулиекольский район, занятия в классах с 0 по 11 — переводятся на online формат обучения (-39 градусов)
Температура воздуха -36, Учащиеся 1 смены города Рудного переводятся на дистанционный формат обучения
Узункольский район. Занятия переведены на онлайн обучение для первой смены с КПП-11кл. Температура -34гр.
Алтынсаринский район: температура воздуха -32 градусов, Учащиеся 0-11классов 1 смены переводятся на онлайн формат обучения.
Житикаринский район -34гр. Занятия учащихся КПП, 1-11 кл переводятся на онлайн формат обучения.
Федоровский район, занятия в классах с 0 по 11 — переводятся на online формат обучения (-35 градусов)
Костанайский район. 10.01.2023 г. Учащиеся 0-11 кл переводятся на онлайн формат обучения
Наурзумский район. Занятия учащихся КПП, 1-11 кл переводятся на онлайн формат обучения
Лисаковск: 10.01.2023г температура воздуха -33 градусов, Учащиеся 1-11классов 1 и 2 смены переводятся на он-лайн формат обучения.
Материал дополняется.