Информация о переводе учащихся на дистанционку в Костанайской области.

Ауа температурасы -33 гр. Қостанай қаласының 1 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 10.01.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -33 гр., Учащиеся 1 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 10.01.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

В Сарыкольском ОО 10.01.2023г. с 0-11 классы переведены в формат онлайн обучение в связи с низкой температурой воздуха -33.

Карабалыкский район: 10.01.2023г температура воздуха -33 градусов, Учащиеся 0-11классов 1 смены переводятся на он-лайн формат обучения.

10 января 2023 года занятия в организациях образования Денисовского района для обучающихся КПП, 1-11 классов, будут проводиться в режиме on-line, в связи с погодными условиями ( температура воздуха минус 32).

В Жангельдинском районе -34 гр. 0-11 классы переведены в онлайн-формат обучения

Аулиекольский район, занятия в классах с 0 по 11 — переводятся на online формат обучения (-39 градусов)

Температура воздуха -36, Учащиеся 1 смены города Рудного переводятся на дистанционный формат обучения

Узункольский район. Занятия переведены на онлайн обучение для первой смены с КПП-11кл. Температура -34гр.

Алтынсаринский район: температура воздуха -32 градусов, Учащиеся 0-11классов 1 смены переводятся на онлайн формат обучения.

Житикаринский район -34гр. Занятия учащихся КПП, 1-11 кл переводятся на онлайн формат обучения.

Федоровский район, занятия в классах с 0 по 11 — переводятся на online формат обучения (-35 градусов)

Костанайский район. 10.01.2023 г. Учащиеся 0-11 кл переводятся на онлайн формат обучения

Наурзумский район. Занятия учащихся КПП, 1-11 кл переводятся на онлайн формат обучения

Лисаковск: 10.01.2023г температура воздуха -33 градусов, Учащиеся 1-11классов 1 и 2 смены переводятся на он-лайн формат обучения.

Материал дополняется.

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