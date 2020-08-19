Информация о планово-профилактических работах на сетях телерадиовещания — фейк

Информация касательно проведения планово-профилактических работ на спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания не соответствует действительности. Об этом сообщает сообщает пресс-служба АО «Казтелерадио» в Telegram.



«Уважаемые абоненты, в настоящее время посредством мессенджера WhatsApp активно распространяется «фейковая» информация касательно проведения Планово профилактических работ на спутниковой и эфирной сетях телерадиовещания. Просим вас не поддаваться панике и верить официальным данным», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.

Приносим извинения за временные неудобства.

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