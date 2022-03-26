Информация о поставках овощей в Костанайскую область

Для стабилизации цен плодоовощной продукции в период межсезонья, делегация Костанайской области в феврале текущего года посетила Туркестанскую область.

В ходе поездки налажены контакты с сельхозформированиями 4 районов: Келес, Мактарал, Жетысай и Сарыагаш.

АО «СПК Тобол» в марте текущего года заключен договор и произведена 50% оплата на поставку ранней капусты с ТОО «Еспол» Туркестанской области. В рамках достигнутых договоренностей с апреля текущего года с фермерских полей будет доставлена капуста в торговые сети Костанайской области.

В последующем будут организованы бесперебойные поставки не только капусты, но раннего картофеля, моркови, лука.

Предпринятые меры позволят обеспечить население области в картофеле и овощах, не допустить необоснованного роста цен на них в период межсезонья.

В целях обеспечения продовольственной безопасности и недопущения повышения цен на социальный хлеб из муки 1 сорта через АО НК «Продкорпорация» будет осуществляться отпуск зерна мельничным комплексам для производства муки 1 сорта.

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