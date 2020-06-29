Информация о принимаемых мерах полицией в период режима локдауна в Костанайской области

Для обеспечения установленного режима локдауна на территории городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Тобыл, было задействовано 450 сотрудников полиции и 48 единиц служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции области.

Сотрудниками полиции с 09.00 часов 27 июня 2020 года проводились профилактические мероприятия по исполнению требований локдауна, а именно:

— в скверах, парках, набережных, а также пляжей и баз отдыха выставлялись патрульные наряды полиции;

— сотрудниками ротой патрульной полиции ДП области на въездах в областной центр, а также в областном центре с водителями проводились разъяснительные беседы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и законность их передвижения;

— участковыми инспекторами, сотрудниками патрульной, ювенальной полиции и волонтерами «ДОС» при обеспечении охраны общественного порядка на своих обслуживаемых административных участках и маршрутах патрулирования проводили разъяснительную работу с населением, в том числе о недопустимости покидать жилье без острой необходимости, избегать лишних контактов, соблюдать масочный режим и дистанцию, ограничивали передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых;

— с целью закрытия баз отдыха выставлялись мобильные посты в г.Рудном и Алтынсаринском районе.

— в период проведения ЕНТ в городах Костанай, Рудный, Аркалык, Лисаковск, Амангельдинском и Сарыкольском районах сотрудниками полиции было обеспечена охрана общественного порядка и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм со стороны выпускников при сдаче тестирования.

За указанный период выявлено 23 нарушения в Костанае, Костанайском районе, Аркалыке, Лисаковске, Мендыкаринском районе. Среди них: осуществление торговой деятельности в запрещенное время, осуществление деятельности пункта общественного питания с посетителями, нахождение на улице без необходимости, отсутствие санитайзера.

Материалы переданы в территориальные отделы контроля качества и безопасности товаров и услуг, для рассмотрения вопроса о привлечении лиц, к административной ответственности по части 3 статье 462 КоАП РК.

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