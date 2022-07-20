Информация о приостановке ТВ и радиовещания в РК

radiosputnik.ria.ru
Информацию распространила пресс-служба АО «Казтелерадио».
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20 июля с 03:00 до 17:00 (по времени г.Нур-Султан) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.
Приносим извинения за временные неудобства.
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