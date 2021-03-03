Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки

Информацию о проведении сельскохозяйственной ярмарки распространила пресс-служба акимата Костаная.

В Костанае проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Место проведения ярмарки: Сити-центр

Начало работы ярмарки 20 марта в 9.00 часов.

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