Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки.

Место проведения ярмарки: г. Костанай, проспект Аль-Фараби (Сити Центр).

Как сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства, 19 марта в Костанае проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Начало работы ярмарки в 9.00 часов.

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