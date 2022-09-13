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Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства распространил сообщение о проведении ярмарки в Костанае 

24 сентября 2022 года в г. Костанай проводится первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области, с распродажей продукции по ценам ниже рыночных на 10-15%.

Место проведения ярмарки: г. Костанай, проспект Аль-Фараби (Сити Центр).

Начало работы ярмарки в 9.00 часов.

 

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