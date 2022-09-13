Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства распространил сообщение о проведении ярмарки в Костанае
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
24 сентября 2022 года в г. Костанай проводится первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка, с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области, с распродажей продукции по ценам ниже рыночных на 10-15%.
Место проведения ярмарки: г. Костанай, проспект Аль-Фараби (Сити Центр).
Начало работы ярмарки в 9.00 часов.
Код этого блока: