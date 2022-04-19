Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае

Информацию о проведении сельскохозяйственной ярмарки распространила пресс-служба акима Костаная.

Проводится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Место проведения ярмарки: г. Костанай, проспект Аль-Фараби (Сити Центр). 23 апреля 2022 года (суббота) в 9.00 часов.

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