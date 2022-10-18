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Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае

Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае.

«Уважаемые жители города Костанай, 22 октября в Костанае состоится осенняя сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов области», — сообщает служба qostanai.ikomek.

Место проведения ярмарки: г. Костанай, проспект Аль-Фараби (Сити-Центр).Начало работы ярмарки – в 8 часов.

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