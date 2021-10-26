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Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае

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Отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная сообщает о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае. 

30 октября в 9.00 часов на территории Сити-Центра состоится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей городов и районов области.

 

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