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Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае

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В Костанаей пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Место проведение традиционное — Сити-центр.

Цены будут ниже рыночных на 15-20 процентов. На ярмарке, прошедшей в Костанае в конце марта, большим спросом у горожан пользовались подсолнечное масло и макароны, яйца и мясо.

О рекомендуемых ценах на предстоящей ярмарке в отделе предпринимательства города обещали сообщить на следующей неделе, непосредственно перед проведением ярмарки.

Ярмарка пройдет 24 апреля. Начало работы в 9 утра.

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