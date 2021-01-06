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Информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки в Костанае

gov.kz

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В Костанае состоится крупномасштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей городов и районов, по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Место проведения ярмарки: СИТИ-ЦЕНТР

Ярмарка состоится 9 января в 9.00 часов.

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