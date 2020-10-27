Информация о работе кинотеатров в Казахстане

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК касательно возобновления работы кинотеатров сообщает следующее.
Согласно п.49 Постановления Главного государственного санитарного врача от 23 октября 2020 г. № 58, с 26 октября т.г. в регионах при достижении уровня заболеваемости ниже 25 случаев в неделю на 100 тысяч населения и R больше единицы либо заболеваемости ниже уровня 50 случаев на 100 тысяч населения и R меньше единицы, при отсутствии роста заболеваемости в течение последних 7 суток разрешена деятельность кинотеатров.
При этом, заполняемость не должна превышать более 30%, обязательно соблюдение масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и санитарных требований, прописанных в Постановлении Главного государственного санитарного врача № 57.
По состоянию на 26 октября т.г., возобновили свою работу кинотеатры в Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областях. С 27 октября возобновила работу кинотеатры г. Алматы.
В остальных регионах вопрос о возобновлении работы кинотеатров будет решаться с учётом эпидемиологической ситуации. В случае роста уровня заболеваемости, Главными государственными санитарными врачами территорий могут быть приняты решения об ужесточении карантинных ограничений.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области