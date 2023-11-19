Сообщение о ситуации на дорогах

19 ноября в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках а/д Республиканского значения Костанайской области:

1. М-36 гр. РФ «Екатеринбург-Алматы» (555-638 км от г. Тобыл до с. Сарыколь).

2. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 218-232 км (от с. Октябрьское до гр. Акмолинской области).

3. М-36 гр. РФ «Екатеринбург-Алматы» 555-729 км (от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области);

4. А-21 «Мамлютка-Костанай» 180-250 км (от с. Узунколь до гр. Северо-Казахстанской области).

5. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 108-218 км (от с. Аулиеколь до гр. Северо-Казахстанской области).

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