Информация о смертности и матрица оценки ситуации обновлены в Казахстане

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 31 июля 2021 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

На 31 июля лечение от коронавируса продолжают получать 95 998 человек (93 366 КВИ+ и 2 632 КВИ-), из них в стационарах находится – 27 004 пациента, на амбулаторном уровне – 68 994 пациента. Скончались 86 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 677 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 349 пациентов, на аппарате ИВЛ – 334 пациента.

Кроме того, на 29 июля зафиксированы 309 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальный исход и 110 человек выздоровели.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего в Нур-Султане (1518) и Алматы (1511).

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Туркестанская область.

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