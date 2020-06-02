Информация о смягчении пересечения границы — КНБ РК

На странице в Фейсбук КНБ РК размещена информация о смягчении пересечения границы.

Как сообщает КНБ РК, отменяются справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию для въезда на территорию РК иностранцам (лицам без гражданства), которым ранее была необходима.

Разрешен выезд из Казахстана граждан из числа квалифицированных сотрудников (специалистов) – по ходатайству государственных органов РК, согласно списку, утверждаемому специально созданной межведомственной комиссией под председательством Премьер-министра РК для каждого отдельного случая, при наличии официального разрешения на въезд в страну следования.

Разрешен въезд в РК иностранцам (лицам без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях, но только при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения.

Разрешен выезд из Казахстана граждан РК, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государства, но только при наличии подтверждающих документов заграничного учебного заведения, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов).

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