Видимость нулевая. Список закрытых трасс в Костанайской области

08.01.23г. с 09-00 в связи c улучшением погодных условий в Актюбинской области принято решение о снятии ограничения движения для легковых видов автотранспортных средств на участке а/д Республиканского значения Костанайской области на участке:

1. А-22 «Карабутак-Комсомольск-Денисовка-Рудный» (234-263км) от п. Жайылма до гр. с Актюбинской области.

Читайте также: Список пополняется. За выезд на трассу в непогоду наказали еще несколько водителей

08.01.23г. с 08-30 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость), в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог для движения всех видов автотранспорта, на участках автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:

1.а/д Карасу – Б.Чураковка 0-114,1км;

2.а/д Койбагор – Карасу — Севастопольское 0-124км;

08.01.23 г. с 10-30 в связи с плохой видимостью (метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:

1. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110км).

2. «Житикара-Камысты-Ливановка» (0-73 км).

Информация о закрытых автодорогах общего пользования Костанайской области по состоянию на 10:30 часов 8 января 2023 года.

Автодороги республиканского значения:

1. а/ д Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Костанай 234-26 3 км; (от п. Жаилма до гр. Актюбинской области введено ограничения движения для грузовых и общественных видов автотранспорта ) .

Автодороги областного значения:

1. а/д Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км;

2. а/д Караменды-Раздольное-Аралколь 0-163 км;

3. а/д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км;

4. а/д Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км;

5. а/д Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;

6. а/д Аркалык-Торгай 0-288 км ;

7. а/д Карасу-Большая Чураковка 0- 114, 1км;

8. а/д Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км ;

9. ​ а/д Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км;

10. а/д Житикара-Камысты-Ливановка 1,1-4, 7-48, 56-73 км;

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.