Видимость нулевая. Список закрытых трасс в Костанайской области

08.01.23г. с 09-00 в связи c улучшением погодных условий в Актюбинской области принято решение о снятии ограничения движения для легковых видов автотранспортных средств на участке а/д Республиканского значения Костанайской области на участке:
1. А-22 «Карабутак-Комсомольск-Денисовка-Рудный» (234-263км) от п. Жайылма до гр. с Актюбинской области.
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08.01.23г. с 08-30 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость), в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог для движения всех видов автотранспорта, на участках автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:
1.а/д Карасу – Б.Чураковка 0-114,1км;
2.а/д Койбагор – Карасу — Севастопольское 0-124км;
08.01.23 г. с 10-30 в связи с плохой видимостью (метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:
1. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110км).
2. «Житикара-Камысты-Ливановка» (0-73 км).
Информация о закрытых автодорогах общего пользования Костанайской области по состоянию на 10:30 часов 8 января 2023 года.
Автодороги республиканского значения:
Автодороги областного значения: