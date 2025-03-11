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Информация о состоянии дорог в регионах 11 марта

— Сегодня, 09:17
Изображение для новости: Информация о состоянии дорог в регионах 11 марта

alau.kz

По состоянию на 8:00 часов 11 марта 2025 года на 5 республиканских автомобильных дорогах в 5 областях введено ограничение движения.

Акмолинская область:
— Автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ» км. 856-917, (гр.Северо-Казахстанской обл.- п.Жаксы).

Карагандинская область:
— Автодорога «Астана-Караганда-Алматы» км. 1505-1610,
(с.Атамекен-п.Аксу-Аюлы).

Костанайская область:
— Автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 252-340, (гр.Улытауской обл.-г.Аркалык).

Северо-Казахстанская область:
Автодорога «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-СарыкольКостанай-гр.РФ» км. 795-856, (с.Рузаевка-гр. Акмолинской обл.),

Область Улытау:
— Автодорога «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 137-252, (с.Улытау-гр.Костанайской обл.).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 703 единицы спецтехники и 1770 специалистов.



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