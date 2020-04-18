Информация о состоянии всех больных коронавирусом в Житикаре

Как сообщили в управлении здравоохранения акимата Костанайской области, на 18 апреля в области зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией (в т.ч. 1 летальный — в связи с нарастанием дыхательной недостаточности).

В инфекционном отделении Областной больницы находятся 5 человек, из них 3 готовятся на выписку после 2 взятых отрицательных анализов.Состояние всех — ближе к удовлетворительному.

Сегодня, согласно алгоритму, в капсуле планируется транспортировка пациентки А. в областную инфекционную больницу.

​Касательно заявления родственницы скончавшегося гражданина 1945 года рождения в городе Житикара, для проведения служебного расследования оказания медицинской помощи пациентам с КВИ в г.Житикара приказом №154 от 15 апреля 2020 года Управлением здравоохранения акимата Костанайской области создана специальная комиссия во главе с Джандаевым Д.С., заместителем руководителя Управления, которая изучила вопрос с выездом на место.

В результате расследования установлено следующее.

На пульт скорой помощи в 9.54 часов 11 апреля поступил вызов от дочери пациентки А. 1955 года рождения. Время прибытия скорой медицинской помощи — в 10:02 часов.

Со слов дочери, у пациентки отмечается сухой редкий кашель, повышение температуры тела в течение 3 дней.

До прибытия бригады скорой помощи пациентка приняла таблетки парацетамола.

На момент осмотра женщина жалоб не предъявляла. Температура тела в пределах нормы, хрипы, одышка отсутствовали. С их слов, за пределы г.Житикара не выезжали, на улицу с 27.03.2020 года не выходили, проживали в квартире вдвоем.

Кроме того, осмотрен супруг пациентки – гражданин Т.1945 года рождения. Жалоб на момент осмотра не предъявлял, температура – 36,6 градусов.

Фельдшер скорой помощи собрал эпидемиологический анамнез. Со слов, пациентка и дочь — отрицают поездки за пределы области и контакт с другими людьми.

Таким образом, состояние больной на момент осмотра при условии отсутствия эпидемиологического анамнеза не позволяло заподозрить коронавирусную инфекцию. Выставлен диагноз: ОРВИ.

Повторно машина скорой помощи вызвана 12 апреля в 11.34 часов. Пациентка А. предъявляла жалобы на повышение температуры, рвоту, насморк, диарею. При осмотре отмечается повышение температуры до 37,5 градусов, сухие, единичные хрипы, одышка смешанного характера. Выставлен диагноз: ОРВИ. Пневмония?

Пациент Т. 1945 года рождения предъявлял жалобы на одышку, повышение температуры тела, слабость. При осмотре отмечено, что в легких дыхание жесткое, влажные, единичные хрипы, температура тела 37,9 градусов. Выставлен диагноз: Пневмония?

Оба пациента по медицинским показаниям доставлены бригадой скорой помощи в Житикаринскую районную больницу, согласно алгоритму.

В ходе повторного сбора анамнеза, было установлено, что болеют в течении семи дней. С 27 марта находятся на домашней самоизоляции. Пациенты отрицали поездку за пределы Костанайской области, общение и контакты с людьми, в том числе из регионов РК, в которых выявлена КВИ.

Проведено обследование, в том числе взяты анализы на коронавирусную инфекцию, которые показали положительный результат.

Больные были госпитализированы в отдельную палату с раздельным санузлом, предназначенные для пациентов с COVID-19. Назначено лечение и проводилось в полном объеме. К сожалению, утром 15 апреля 2020 года у пожилого человека произошла остановка сердца.

Стоит отметить, что согласно медицинской информационной системе «КОМЕК», вызовов к данным пациентам с 1 по 11 апреля т.г. не поступало.

Таким образом, по итогам работы комиссии, составлены следующие выводы: 11 апреля 2020 года показания к госпитализации данных пациентов отсутствовали, скорой помощью, дежурным врачом, медперсоналом Житикаринской ЦРБ соблюдены все стандарты оказания медпомощи и госпитализации пациентов, правильно определены диагностические мероприятия и дальнейшая тактика лечения согласно собранному эпидемическому анамнезу. Соблюдены стандарты госпитализации в изолированную палату и назначенного лечения. После получения положительного результата, пациенты переведены в инфекционное отделение, койки которого предназначены для лечения больных с подтвержденным результатом COVID-19.

Данная справка была составлена на основании объяснительных медицинских работников и представленной медицинской документации. Пройти маршрут госпитализации пациентов не представляется возможным ввиду нахождения стационара на карантине.

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