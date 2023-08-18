Информация о том, что прокат машинок перенесут в парк Победы, оказалась слухом

С 14 августа полицейские получили законные основания штрафовать бизнесменов, организовавших прокат машинок в центре Костаная. Земля теперь стоит на балансе отдела ЖКХ, поэтому предприниматели, нарушающие закон, могут быть призваны к ответу.

Еще несколько дней назад гулять по этой части Костаная было достаточно проблематично. Мимо проезжали велосипедисты, дети на самокатах и разных машинках. Но сейчас можно убедиться воочию, площадь в буквальном смысле опустела.

Хотя единичные факты работы проката четырнадцатого августа все-таки были. Сотрудники акимата, полицейские и общественники провели в этот день рейд. Наказывать рублем пока не стали, ограничились беседой. Бизнесмены обещали закон больше не нарушать. Костанайцы же, которые активно жаловались в службу «Айкомек» и местным властям, сейчас тому что проката не стало — рады, но не все.

Мнение спросили у костанайцев на улице.

«Да, стало лучше. Спокойнее конечно. Они мешали проходить. Идешь и чуть ли не с ног сбивают. Да, стало лучше».

«Разницы я никакой не замечаю. Если только то, что вечером дети не так гоняют».

«Пускай дети бы радовались. Так что так. Не мешало вам? Не мешало».

«Убрали здесь прокат, теперь не весело. Раньше кататься можно было. На электросамокатах, на великах».

Чтобы этот вид бизнеса не исчез совсем, с предпринимателями местные власти встречались неоднократно. Что в центре города работать они больше не смогут, очевидно, поэтому им предлагали другие варианты.

«Акимат города не против проката машинок, чтобы это работало. Мы не против. Мы также говорили, что мы готовы предоставить другие альтернативные места. Также предполагалось место у центрального пляжа. Там хорошее место. Вы знаете что там и люди часто бывают», — говорит руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков.

Также в качестве нового места для проката машинок и другого транспорта рассматривают площадь целинников. Информацию же о том, что прокат переместится в парк Победы, в акимате назвали слухами.

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