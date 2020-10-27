Информация о временном перекрытии улицы в Костанае

Информацию о временном перекрытии улицы сообщили в пресс-службе ГПК «Костанай-Су».
ГКП «Костанай-Су» сообщает о временном перекрытии улицы Рабочая в границах улиц Баймагамбетова – 1 Мая в связи со строительно-монтажными работами по объекту «Реконструкция водопровода по улице Козыбаева в границах улиц Шевченко-Козыбаева, 281 (лог) г.Костанай» до 20 ноября.
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