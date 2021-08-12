Информацию о выплате субсидий гражданам с низкими доходами прокомментировали в Минтруда

В Министерстве труда опровергли информацию о выплате субсидий гражданам с низкими доходами, передает BaigeNews.kz.

«Информация о том, что безработные граждане и казахстанцы, имеющие низкие доходы, могут подать заявки на государственные экономические субсидии в размере 85 400 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Министерство труда и социальной защиты населения РК добавило, что в Казахстане нет подобных субсидий.

«Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — заключили в Минтруда.

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