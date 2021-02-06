Информация о заболевших COVID-19 от костанайского оперштаба

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
05 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 19 — г.Рудный, 7 – Денисовского района, 6 – Мендыкаринского района, 4 – г.Житикары, 3 – г.Лисаковск, по 2 случая среди жителей Аулиекольского и Узункольского районов.
69 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 68 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 05 февраля 2021г зарегистрировано 10728 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 9286.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области