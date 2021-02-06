Информация о заболевших COVID-19 от костанайского оперштаба

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

05 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 39 жителей г. Костанай, 19 — г.Рудный, 7 – Денисовского района, 6 – Мендыкаринского района, 4 – г.Житикары, 3 – г.Лисаковск, по 2 случая среди жителей Аулиекольского и Узункольского районов.

69 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 68 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 05 февраля 2021г зарегистрировано 10728 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9286.

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