Информация о заболевших коронавирусом в Костанайской области

6 марта в Костанайской области зарегистрировано 51 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,40%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 30, 9 в г.Рудный, 6 в г.Лисаковск, по 2 в Карабалыкском и Мендыкаринском районах, по 1 в Камыстинском и Сарыкольском районах.
34 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.
Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 06 марта 2021г зарегистрировано 12725 случаев COVID-19
Количество выздоровевших больных — 11362
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области