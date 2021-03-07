Информация о заболевших коронавирусом в Костанайской области

6 марта в Костанайской области зарегистрировано 51 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,40%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 30, 9 в г.Рудный, 6 в г.Лисаковск, по 2 в Карабалыкском и Мендыкаринском районах, по 1 в Камыстинском и Сарыкольском районах.

34 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 06 марта 2021г зарегистрировано 12725 случаев COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11362

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