Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования

По состоянию на 17:00 часов 10 февраля текущего года в связи с ухудшением погодных условий — осадками в виде дождя и снега, сильным ветром и гололёдом — введены ограничения движения для отдельных видов транспорта.

Республиканские автомобильные дороги

Ограничено движение для грузового и общественного транспорта:

  1. KAZ-23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — км 8–232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
  2. KAZ-19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» — км 385–501 (от г. Рудный до п. Денисовка).

Ограничено движение для всех видов транспорта:

  1. KAZ-13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 340–377 (от г. Аркалык до границы Акмолинской области).

Областные автомобильные дороги

Ограничено движение для грузового и общественного транспорта:

  1. Аркалык – Торгай — км 0–287,9;
  2. Житикара – Камысты – Ливановка — км 56–71,3;
  3. Адаевка – Уркаш – Аралколь — км 0–110;
  4. Аулиеколь – Жалдама — км 0–257;
  5. Караменды – Раздольное – Аралколь — км 0–34.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности.



