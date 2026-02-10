По состоянию на 17:00 часов 10 февраля текущего года в связи с ухудшением погодных условий — осадками в виде дождя и снега, сильным ветром и гололёдом — введены ограничения движения для отдельных видов транспорта.
Республиканские автомобильные дороги
Ограничено движение для грузового и общественного транспорта:
- KAZ-23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — км 8–232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области);
- KAZ-19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» — км 385–501 (от г. Рудный до п. Денисовка).
Ограничено движение для всех видов транспорта:
- KAZ-13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 340–377 (от г. Аркалык до границы Акмолинской области).
Областные автомобильные дороги
Ограничено движение для грузового и общественного транспорта:
- Аркалык – Торгай — км 0–287,9;
- Житикара – Камысты – Ливановка — км 56–71,3;
- Адаевка – Уркаш – Аралколь — км 0–110;
- Аулиеколь – Жалдама — км 0–257;
- Караменды – Раздольное – Аралколь — км 0–34.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности.
В Костанайской области завершены поиски пропавших мужчин
Синоптики предупреждают о метели и усилении ветра
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.