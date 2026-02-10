По состоянию на 17:00 часов 10 февраля текущего года в связи с ухудшением погодных условий — осадками в виде дождя и снега, сильным ветром и гололёдом — введены ограничения движения для отдельных видов транспорта.

Республиканские автомобильные дороги

Ограничено движение для грузового и общественного транспорта:

KAZ-23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — км 8–232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области); KAZ-19 «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» — км 385–501 (от г. Рудный до п. Денисовка).

Ограничено движение для всех видов транспорта:

KAZ-13 «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» — км 340–377 (от г. Аркалык до границы Акмолинской области).

Областные автомобильные дороги

Ограничено движение для грузового и общественного транспорта:

Аркалык – Торгай — км 0–287,9; Житикара – Камысты – Ливановка — км 56–71,3; Адаевка – Уркаш – Аралколь — км 0–110; Аулиеколь – Жалдама — км 0–257; Караменды – Раздольное – Аралколь — км 0–34.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности.

