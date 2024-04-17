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Информация о закрытии автомобильных дорог в Костанайской области

Фотография для новости Информация о закрытии автомобильных дорог в Костанайской области

pixabay.com

По состоянию на 10:00 часов 17 апреля закрыт проезд для всех видов транспорта.

Республиканские а/д:

  1. Р-65 “подъезд к с. Мариновка” 0-9 км (нейтральная полоса РК-РФ)
  2. А-16 «Жезказган-Петропавловск» 339-377 км (от г. Аркалык до гр. Акмолинской обл.)

Областные а/д:

  1. Рудный-Качар-Федоровка с 52 по 58 км.
  2. Койбагор-Карасу-Севастопольское с 64 по 124 км.
  3. Подъезд к г. Костанай 0-6 км.
  4. Аркалык-Торгай с 196 по 288 км.
  5. Торгай-Шили-Аралколь с 0 по100 км.
  6. Карасу-Б.Чураковка с 0 по15 км.
  7. Аулиеколь-Жалдама с 157 по 257 км (в связи с нахождением моста в аварийном состоянии)

Районные а/д: Принято решение об ограничении движения тр.средств. 

  1. Шубалан-Карасу, 9 (размытие), 27-28, 46-49,91 км. (в связи с переливом)
  2. Шубалан-Карасу-Кокалат, 25 км, 31-32 км (В связи с размытием)
  3. Токанай-Сага-Бидайык, 10, 50-51 км. (в связи с Размытием)
  4. Кокалат-Колкамыс, 19 км. (в связи с размытием)
  5. Жумагул-Челгаши-Панфилово на 7 -14 км (в связи с переливом)
  6. Подъезд к с. Жамбыл (на 2 км перекопали для сброса талых вод)
  7. а/д Урпек-Кабырга с 25 по 47 км (в связи размытием)
  8. а/д Боровское-Молодежное на (для сброса воды перед мостом перекопали в близи н.п. Молодежное)

 

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