Информация о закрытии автомобильных дорог

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Информацию о закрытии автомобильных дорог общего пользования предоставлена управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.
По состоянию на 11:00 часов 6 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение
Республиканские а/д: для всех видов транспортных средств
- А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык)
- М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 686-729 (от п. Сарыколь до гр.СКО)
Областные а/д:
Для всех видов транспорта
- Аулиеколь – Жалдама 0-257 км;
- «Аулиеколь — Диевка — Косагал – Раздольное» 0 – 130 км;
- «Караменды-Раздольное-Аралколь» 0-128 км
- Подъезд к селу Загаринка 0-17 км
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