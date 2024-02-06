Информация о закрытии автомобильных дорог

Информацию о закрытии автомобильных дорог общего пользования предоставлена управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

По состоянию на 11:00 часов 6 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение

Республиканские а/д: для всех видов транспортных средств

А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык) М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 686-729 (от п. Сарыколь до гр.СКО)

Областные а/д:

Для всех видов транспорта

Аулиеколь – Жалдама 0-257 км; «Аулиеколь — Диевка — Косагал – Раздольное» 0 – 130 км; «Караменды-Раздольное-Аралколь» 0-128 км Подъезд к селу Загаринка 0-17 км

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.