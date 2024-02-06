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Информация о закрытии автомобильных дорог

Фотография для новости Информация о закрытии автомобильных дорог

pixabay.com

Информацию о закрытии автомобильных дорог общего пользования предоставлена управлением пассажирского транспорта и  автомобильных дорог акимата Костанайской области.

По состоянию на 11:00 часов 6 февраля в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение

Республиканские а/д:  для всех видов транспортных средств

  1. А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык)
  2. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) – Алматы» км 686-729 (от п. Сарыколь до гр.СКО)

Областные а/д:

Для всех видов транспорта

  1. Аулиеколь – Жалдама 0-257 км;
  2. «Аулиеколь — Диевка — Косагал – Раздольное» 0 – 130 км;
  3. «Караменды-Раздольное-Аралколь» 0-128 км
  4. Подъезд к селу Загаринка 0-17 км

 

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