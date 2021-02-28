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Информация о закрытии дорог по данным РГП «Казавтожол»

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28 февраля с 10.15 в связи с закрытием автомобильных дорог республиканского значения Карагандинской области (низовая метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке а/д республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск» (252-340 км), от границ Карагандинской области — до г. Аркалык для всех видов автотранспортных средств.

В целях безопасности ДЧС Костанайской области рекомендует гражданам не выезжать за пределы населенных пунктов, следить за погодными условиями, соблюдать рекомендации спасателей.

В случае необходимой экстренной помощи звонить по телефону 112.

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