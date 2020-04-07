Информация о закрытии дорог в Костанайской области

По Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий с 11:00 часов 7 апреля закрыты участки автодорог республиканского значения:

1. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 444-540 (от п. Федоровка до г. Костанай);

2. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы»км 555-686 (от г. Тобол до п. Сарыколь);

3. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 3-106 (от г. Костанай до п. Аулиеколь);

4. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 250-404 (от п. Узунколь до г. Тобол);

5. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 547-231 (от г. Костанай до гр. Актюбинской обл.);

6. А-23 «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ» км 0-50, 82-174 (от п. Денисовка до гр. РФ)

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