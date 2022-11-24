Информация о закрытии дорог в Костанайской области

Информация о закрытии дорог по данным РГП «Казавтожол».

24 ноября с 13.00 в связи закрытием автомобильных дорог республиканского значения в Актюбинской области — сильный гололёд, закрыто движение на участке а/д республиканского значения: А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай», 262-232 км (от п. Жаилма Камыстинского р-на до гр. Актюбинской обл.) для всех видов автотранспорта.

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