В связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения на следующих республиканских автодорогах:

9 ноября 2024 года в 20:00 в Акмолинской области на участке автодороги республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16-200 (от г. Астана до гр. Павлодарской области) для всех видов транспорта;

9 ноября 2024 года в 20:00 в Павлодарской области на участке автодороги республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 200-254 (от гр. Акмолинской области до п. Шидерты) для всех видов транспорта;

9 ноября 2024 года в 20:00 в Акмолинской области на участке автодороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 1292-1353 (от пункт взимания платы Жибек Жолы до гр. Карагандинской области — ) для всех видов транспорта;

9 ноября 2024 года в 20:00 в Карагандинской области на участках автодорог республиканского значения:

1. «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 1353-1426 (от гр.Акмолинской области до пункта взимания платы Темиртау) для всех видов транспорта;

2. «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы» км 1426-1446 (от пункт взимания платы Темиртау до г.Темиртау) для всех видов транспорта.

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